Tchad : Le Ministre de la Santé Publique reçoit une délégation des fondations Bill et Melinda Gates et d'Aliko Dangoté

Le représentant de la Fondation Aliko Dangoté, Dr Ahmet Iya, a mentionné que leur visite avait pour but tout d'abord de féliciter le Ministre pour la confiance renouvelée en sa personne et également de faire un suivi des actions soutenues par leurs institutions. Il a salué le leadership du Ministre quant à l'importance accordée au renforcement des compétences des cadres et à la redynamisation du système de santé.



Au nom de la Fondation Bill et Melinda Gates, Dr Pape Coumba Faye a parlé de l'engagement communautaire en faveur de la vaccination. Un plan a été finalisé pour mettre en place ce concept dans l'ensemble du pays, comme cela fut le cas pour les trois provinces du Bassin du Lac-Tchad. Il a annoncé que ces activités se poursuivront jusqu'en décembre prochain et que les discussions porteront sur un nouveau protocole d'accord avec le pays afin de maintenir et renforcer leur coopération dans le but d'étendre ces actions à tout le pays. Il s'est ensuite exprimé sur les actions réalisées par le ministère notamment concernant une enquête vaccinale dont les résultats sont attendus. Ces résultats feront l'objet d'un échange entre le ministre et les partenaires afin d'assurer une pérennité des acquis et innover dans les actions entreprises.



Le Secrétaire Général du ministère, Dabsou Guidaoussou, a rappelé l'importance de considérer la surveillance épidémiologique au même titre que l'engagement communautaire dans le but consolider les activités ainsi que la collaboration entre les services techniques.