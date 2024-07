Tchad : Le Ministre des Affaires Étrangères appelle à une action urgente pour aider les réfugiés soudanais et la population locale

Une situation humanitaire alarmante



Le Ministre Koulamallah a brossé un tableau inquiétant de la situation humanitaire dans l'est du Tchad, où affluent des milliers de réfugiés soudanais fuyant la guerre et les persécutions dans leur pays. Cette situation est aggravée par la saison des pluies, qui rend les déplacements et l'accès aux services de base encore plus difficiles.



Un appel à la solidarité internationale



Face à cette crise humanitaire sans précédent, le Ministre des Affaires Étrangères a plaidé pour une mobilisation accrue de la communauté internationale. Il a exhorté les partenaires humanitaires à fournir une aide d'urgence aux réfugiés et aux populations locales, en mettant l'accent sur la nécessité de répondre aux besoins essentiels en matière de nourriture, d'abris, d'eau potable, de soins de santé et de protection.



Le Tchad réaffirme son engagement



Le Ministre Koulamallah a réaffirmé l'engagement du Tchad à œuvrer en faveur de la protection des réfugiés et des communautés locales affectées par la crise. Il a souligné que le Tchad, malgré ses moyens limités, continue à fournir une assistance humanitaire aux réfugiés, mais qu'il a besoin d'un soutien international accru pour faire face à l'ampleur de la crise.



Sécuriser les acteurs humanitaires



Le Ministre des Affaires Étrangères a également souligné l'importance de garantir la sécurité des acteurs humanitaires qui travaillent sur le terrain pour apporter une aide aux populations dans le besoin. Il a réitéré l'engagement du gouvernement tchadien à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les humanitaires et faciliter leurs activités.