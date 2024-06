Tchad : Le Ministre des Affaires Etrangères effectue sa première visite à l’extérieure du pays

Le point d'orgue de cette visite sera la participation de Monsieur le Ministre Koulamallah au Sommet Corée-Afrique, qui se tiendra à Lisan et à Séoul les 4 et 5 juin 2024. Ce sommet historique réunira les chefs d'Etat et de gouvernement africains ainsi que les plus hautes autorités sud-coréennes.



Il constituera une plateforme privilégiée pour élever le partenariat entre l'Afrique et la Corée du Sud à un niveau stratégique, identifier de nouveaux axes de coopération bilatérale et continentale et explorer des opportunités d'investissement et de commerce mutuellement bénéfiques.



Cette visite officielle revêt une importance capitale pour le Tchad, car elle permettra de consolider les liens d'amitié et de coopération existant entre le Tchad et la Corée du Sud, de diversifier les partenariats stratégiques du Tchad et de promouvoir les potentialités économiques et d'investissement du Tchad auprès des acteurs économiques sud-coréens.



Son Excellence Monsieur Abderaman Koulamallah est accompagné d'une délégation de haut niveau composée de personnalités éminentes du gouvernement tchadien, notamment Monsieur Mahamat Ahmad Alhabo, Ministre d'Etat, Secrétaire Général de la Présidence de la République, Monsieur Fadlassid Ali Naffa, Conseiller diplomatique du Chef de l'Etat.



Cette visite officielle du Ministre Koulamallah en République de Corée s'inscrit dans la volonté du Tchad de renforcer sa coopération internationale et de promouvoir son développement socio-économique. Elle témoigne de l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays et ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour une coopération mutuellement bénéfique.