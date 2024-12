Tchad : Le Ministre des Armées fait le bilan des événements marquants de 2024 et des perspectives pour 2025

Événements Marquants de 2024

L'année 2024 a été charnière pour le Tchad, avec des moments significatifs dans le domaine de la sécurité et de la gouvernance. Un événement majeur a été la 21e session du Conseil National de Transition (CNT), au cours de laquelle la résolution d'élévation du président Mahamat Idriss Déby Itno au rang de Maréchal a été adoptée. Cette distinction, au-delà de son aspect protocolaire, a une importance symbolique forte et est gravée dans la mémoire collective des Tchadiens.





Actions Entreprises et Résultats

Lors de cette session, le Ministre a également joué un rôle clé dans la modification de la loi n°002 relative à la réforme de l’armée, un processus essentiel pour adapter l’armée aux défis contemporains. L’opération Haskanite a renforcé la sécurité et soutenu la population tchadienne, avec la présence active du Maréchal Déby sur le terrain, garantissant ainsi la sécurité. Le Tchad peut désormais se réjouir de l'absence de sites de Boko Haram sur son territoire.





Perspectives pour 2025

Pour l'année à venir, les efforts se concentreront sur la revitalisation de la région du Lac, un ancien grenier alimentaire de N'Djamena, afin de restaurer son rôle nourricier et répondre aux besoins alimentaires croissants.





La réforme de l’armée se poursuivra, avec des innovations technologiques et matérielles. La loi modifiée du 31 janvier 2023 permettra aux militaires en fin de carrière de se retirer dignement, un droit que le Ministre considère comme une récompense.





Attention aux Retraites Militaires

Une des priorités pour 2025 sera d'assurer une transition digne pour les militaires partant à la retraite. Ce projet vise à garantir des conditions optimales pour leur départ, en reconnaissance de leur service.





Souveraineté Sécuritaire du Tchad

Le Ministre a également évoqué un tournant majeur dans les relations diplomatiques et militaires du Tchad, saluant la décision du Maréchal Déby de dénoncer l’accord de coopération militaire avec la France. Le retrait des troupes françaises, prévu pour le 31 janvier 2025, représente une étape essentielle vers le renforcement de la souveraineté sécuritaire du Tchad.





En conclusion, Issaka Malloua Djamouss a exprimé le souhait que l'année 2025 soit synonyme de renouveau et de prospérité pour le Tchad, avec un renforcement continu de ses capacités militaires et une prise en charge digne des anciens combattants.