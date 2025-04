Tchad : Le Ministre des Infrastructures évalue les chantiers et promet des améliorations à Abéché

La première étape des visites du Ministre a concerné deux ponts situés au centre-ville d’Abéché, qui avaient cédé sous la force des inondations de l’année précédente, ainsi que l’hôpital Mère et Enfants. À l’hôpital, Monsieur 𝐀𝐌𝐈𝐑 𝐈𝐃𝐑𝐈𝐒𝐒 𝐊𝐎𝐔𝐑𝐃𝐀 a insisté sur la nécessité de reprendre les travaux, qui avaient été interrompus en raison de problèmes de paiement des décomptes.



Quant aux deux ponts situés à l'intérieur de la ville, il a promis leur réhabilitation avant le début de la saison des pluies afin de soulager les difficultés rencontrées par la population. Outre ces deux ouvrages, le Ministre a donné instruction au Maire de la ville et aux services déconcentrés de l’État de recenser et de documenter les situations critiques dans le périmètre urbain en vue d'une étude approfondie, afin d’apporter des solutions durables aux problèmes d'infrastructures. Ces annonces ont été accueillies avec enthousiasme par la population et les autorités provinciales.





La seconde phase de l’évaluation des infrastructures a conduit le Ministre sur l’axe #Abéché_AbouGoulem, long de 95 kilomètres. Cet axe est actuellement en cours de bitumage, avec la construction de ponts et de dalots, et comprend un tronçon de 6 kilomètres à l'intérieur de la ville d’Abéché. Selon le chef du département des Infrastructures, la route Abéché - Abou Goulem fait partie intégrante du corridor transsaharien qui reliera à terme la frontière soudanaise, ce qui explique l’attention particulière que lui accordent les autorités du pays. Sur le terrain, les travaux exécutés par l'entreprise ARAB CONTRACTORS progressent de manière satisfaisante, une avancée qui a été vivement appréciée par le Ministre.



En perspective, le Ministre a annoncé que la poursuite du corridor sur les tronçons Abou Goulem - Adré et Adré - frontière Soudan est envisagée à court terme, précisant que les négociations avec des Partenaires Techniques et Financiers, dont la Banque Islamique de Développement (BID), sont à un stade avancé. Enfin, Monsieur 𝐀𝐌𝐈𝐑 𝐈𝐃𝐑𝐈𝐒𝐒 𝐊𝐎𝐔𝐑𝐃𝐀 a promis qu'une partie du trajet N’Djaména-Abéché, actuellement dégradée, sera incessamment réparée afin de faciliter la circulation des personnes et des biens.