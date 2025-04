Tchad : Le Ministre des Infrastructures exhorte l'entreprise CGCOC à prendre ses responsabilités et à accélérer les travaux au Logone Occidental

Après avoir rendu les civilités au Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Logone Occidental dans la matinée, le Ministre et sa délégation se sont rendus sur plusieurs chantiers de pistes rurales. Ils ont notamment inspecté le tronçon Koutou - Kaga - Mbalkabra - Bessey (41 km). Le constat de l'état d'avancement des travaux et les échanges avec les responsables de l'entreprise en charge ont révélé une lenteur significative dans l'exécution, exposant l'entreprise à des sanctions potentielles.





Soucieux de garantir la fluidité de la circulation pour les populations à tout moment, le Ministre 𝐀𝐌𝐈𝐑 𝐈𝐃𝐑𝐈𝐒𝐒 𝐊𝐎𝐔𝐑𝐃𝐀 a exhorté l'entreprise à prendre ses responsabilités et à accélérer les travaux en recourant notamment au travail de nuit et en mobilisant davantage de matériel et de matériaux.





Avant de se rendre à Pala, la délégation ministérielle a également visité les travaux de réhabilitation de la route Kelo-Bongor, réalisés dans le cadre du Programme de Développement Communautaire National (PCDN) et exécutés par l'entreprise CGCOC. Sur ce chantier, l'avancement des travaux a été jugé satisfaisant. Le Ministre 𝐀𝐌𝐈𝐑 𝐈𝐃𝐑𝐈𝐒𝐒 𝐊𝐎𝐔𝐑𝐃𝐀 a encouragé l'entreprise à maintenir le rythme, tout en insistant sur le respect des normes de qualité, notamment en ce qui concerne l'épaisseur de la Grave Bitume de classe 3 (GB3 : 12 cm) et du Béton Bitumineux (BB : 5 cm).