La ville de Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, a vibré aux couleurs de la nation à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la liberté et de la démocratie. Cet événement, qui commémore la chute du régime de Hissène Habré et l'avènement d'une nouvelle ère pour le Tchad, a été marqué par un grand défilé civil et militaire.







Les rues de Sarh ont été envahies par une marée humaine colorée, composée de représentants de toutes les couches sociales. Les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives, les élèves, les étudiants et les simples citoyens ont défilé dans une ambiance festive et patriotique. Les pancartes et les banderoles arboraient des messages de soutien au président de la République et d'attachement aux valeurs républicaines.







Cette journée a été l'occasion de rendre hommage aux pionniers de la démocratie tchadienne qui ont lutté pour la liberté et l'indépendance du pays. Le gouverneur du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmat Bargou, a souligné l'importance de perpétuer leur mémoire et de s'inspirer de leurs sacrifices pour construire un avenir meilleur.







Dans son discours, le gouverneur a également mis l'accent sur l'importance de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Il a appelé tous les Tchadiens à œuvrer ensemble pour le développement du pays et à surmonter les défis auxquels ils sont confrontés. La décision du président de la République de rompre l'accord militaire avec la France, une décision saluée par la foule, a été présentée comme une étape importante dans la construction d'un Tchad souverain et indépendant.