Tchad : Le Moyen-Chari en force à la compétition interprovinciale féminine de football

« Vous incarnez l’espoir et la fierté de notre province. Nous croyons en votre capacité à représenter dignement le Moyen-Chari sur la scène nationale. Que votre parcours soit couronné de succès. »

Le 24 janvier 2025, le stade municipal de Sarh a été le théâtre d'une rencontre pleine d’émotion, alors que le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bargou, a encouragé l’équipe féminine de football de la province avant leur départ pour N’Djamena.L’équipe féminine représente le Moyen-Chari lors de la compétition interprovinciale prévue du 25 au 29 janvier 2025, qui rassemblera des équipes de toutes les provinces. Cet événement mettra en avant non seulement le talent sportif mais aussi les valeurs d’unité et de solidarité nationale.Dans son discours, Abdramane Ahmat Bargou a félicité les joueuses pour leur détermination et leur passion, tout en saluant l'engagement des entraîneurs et de l’équipe technique. Il a déclaré :Les joueuses, enthousiastes, se sont engagées à tout donner pour porter haut les couleurs de leur province. Nekolnodji Trana Grace, la capitaine de l’équipe, a exprimé leur détermination à réussir.Mme Ainta Padja Damaris, déléguée de la jeunesse et des sports de la province, a également souligné que ces joueuses quittent Sarh le cœur rempli d’ambition. Bien que la compétition promette d'être intense, l'essentiel pour le Moyen-Chari est d'être présent et de célébrer l’excellence et la fraternité à travers le football féminin.