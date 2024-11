Tchad : Le Moyen-Chari lance une vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite

Une nouvelle étape a été franchie dans la lutte contre la poliomyélite au Tchad. Ce jour, le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, a donné le coup d'envoi officiel d'une vaste campagne de vaccination dans la province du Moyen-Chari.







Cette campagne, qui vise à vacciner plus de 217 000 enfants de moins de cinq ans, a pour objectif principal d'éradiquer la poliomyélite, une maladie infectieuse qui peut entraîner une paralysie irréversible. En parallèle, les enfants recevront une dose de vitamine A, essentielle pour renforcer leur système immunitaire et prévenir d'autres maladies.







Pour assurer le succès de cette opération, les autorités sanitaires, en collaboration avec l'OMS et l'UNICEF, ont déployé des équipes de vaccination dans l'ensemble de la province, y compris dans les zones les plus reculées. Le médecin chef du district de Sarh, Nehoulne Gaston, a souligné l'importance d'une collaboration étroite entre les acteurs de santé, les parents et les communautés.







Le préfet Oumar Ali Nanina a rappelé que la poliomyélite, bien que presque éradiquée dans de nombreuses régions du monde, reste une menace. "Il est de notre devoir de protéger nos enfants et de leur garantir un avenir en bonne santé", a-t-il déclaré.







Si les autorités sanitaires sont déterminées à éradiquer la poliomyélite, elles font face à plusieurs défis, notamment l'accès aux zones les plus reculées, la méfiance de certaines populations envers la vaccination et les contraintes liées à la logistique.







Cette campagne est rendue possible grâce au soutien de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de l'UNICEF et d'autres partenaires internationaux. Leur engagement est essentiel pour atteindre les objectifs fixés et protéger la santé des enfants tchadiens.