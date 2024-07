Tchad: Le Nigeria va appuyer le Tchad dans les domaines de la santé et de l'éducation avec des volontaires

Au cours de cette rencontre, le diplomate nigérian a annoncé que son pays répondait favorablement à la demande du Tchad d'appuyer les domaines de la santé et de l'éducation par l'envoi de volontaires. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.



La rencontre a permis de discuter des modalités de mise en œuvre de ce programme de volontariat. L'arrivée prochaine du directeur du volontariat nigérian à N'Djamena devrait contribuer à concrétiser cette initiative.



M. Abdulkadir Ibrahim Ghani a saisi cette occasion pour féliciter le ministre de la santé publique pour les efforts déployés dans le domaine de la santé au Tchad. Il a également réaffirmé l'engagement du Nigeria à accompagner le Tchad dans ses efforts de développement.



Le ministre de la santé publique du Tchad a exprimé sa gratitude au Nigeria pour son soutien et a souligné l'importance de ce partenariat pour renforcer les ressources humaines dans les secteurs de la santé et de l'éducation.



Dr. Abdelmadjid Abderahim a mis l'accent sur la nécessité de former des anesthésistes et des maintenanciers biomédicaux, ainsi que de construire des infrastructures sanitaires. Il a également évoqué l'urgence de reconstruire le centre hospitalier universitaire de référence nationale afin de répondre aux besoins croissants en matière de prise en charge sanitaire.



Le ministre a rappelé les défis sécuritaires auxquels le Tchad est confronté, notamment les incursions du groupe terroriste Boko Haram, et a souligné l'importance d'un système de santé performant pour faire face à ces défis.



Les deux parties ont convenu de redynamiser l'accord de partenariat existant entre le Tchad et le Nigeria dans le domaine de la santé. Cette redynamisation permettra de concrétiser les orientations du Président de la République du Tchad, M. Mahamat Idriss Déby Itno, qui visent à moderniser le système de santé tchadien.



Cette initiative de volontariat nigérian est une nouvelle illustration de l'excellence des relations bilatérales entre le Tchad et le Nigeria. Elle contribuera sans aucun doute au renforcement des systèmes de santé et d'éducation des deux pays.