Tchad : Le Ouaddaï se mobilise pour une campagne de santé publique d'envergure

Du 17 au 20 mai 2024, cette campagne intensive ciblera l'ensemble des enfants de 0 à 59 mois dans la région du Ouaddaï. L'objectif est clair : immuniser tous les enfants et leur offrir une meilleure santé.



Un accent particulier sera mis sur la recherche active des enfants non ou mal vaccinés. Les agents de santé identifieront les enfants de 12 à 59 mois n'ayant reçu aucune dose de PENTA1 (premier vaccin pentavalent) et ceux n'ayant pas reçu les trois doses complètes de PENTA3. Cette mesure cruciale permettra de combler les lacunes vaccinales et de protéger davantage d'enfants contre la poliomyélite et d'autres maladies graves.



L'accès aux soins de santé est un droit fondamental pour tous les enfants. C'est pourquoi, comme l'a souligné le Dr Oumar Ramadan, Délégué par intérim, cette campagne vise à "rattraper tous les enfants non ou mal vaccinés".



En effet, 359.480 enfants de la tranche d'âge concernée seront vaccinés dans le Ouaddaï. Un nombre important qui témoigne de l'ampleur de la campagne et de l'engagement des autorités locales à protéger la santé des enfants.



La réussite de cette campagne exige une mobilisation collective. Les acteurs de la santé, les autorités locales, les leaders communautaires et les parents ont tous un rôle crucial à jouer pour sensibiliser les populations et faciliter l'accès des enfants aux services de vaccination, de supplémentation en vitamine A et de déparasitage.



