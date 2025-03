Tchad : Le PADS Renforce les capacités des agents de santé communautaire du district sanitaire du Canton Balimba

L'objectif principal de cet atelier est d'assurer une mise en œuvre efficace des services de santé communautaire, contribuant ainsi à la réduction des taux de morbidité et de mortalité au sein de la population du canton Balimba. La formation, animée par Mme Djekouayoum Gwladys, a été conçue pour s'inscrire dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030, en mettant l'accent sur l'amélioration de la santé et l'implication des communautés locales dans leur propre bien-être.



De son côté, Dr Kyeré Eric, conseiller technique du PADS, a précisé que le programme est financé par la coopération suisse et s’intègre dans la politique nationale de lutte contre les maladies au Tchad. Il a affirmé l'engagement du PADS à accompagner l'État tchadien dans l'amélioration du système de santé.



Le délégué provincial de la santé publique du Moyen-Chari, Dr Mekonyo Kolmian, a souligné que cette formation a pour but d'alléger les souffrances des populations et d'améliorer leurs conditions de vie. Pour les bénéficiaires, ces quatre jours de formation représentent une occasion précieuse pour renforcer leurs compétences et mieux servir leurs communautés. Cela s'inscrit dans une démarche visant à améliorer la santé publique à travers le renforcement des équipes locales de santé. À noter que le programme prévoit la formation de 720 agents de santé communautaire à travers la province du Moyen-Chari, chaque groupe bénéficiant de sessions de formation adaptées à son district sanitaire respectif. Cette approche permettra de maximiser l'impact des initiatives de santé sur le terrain et d'assurer un accès amélioré aux soins pour les communautés.