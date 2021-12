Tchad: Le PASOC forme les acteurs de la société civile et les enseignants à Abéché

L'objectif est de mettre en place une plate-forme de plaidoyer rassemblant les organisations de la société civile et les acteurs de la recherche (universitaires, chercheurs, praticiens divers). Car le plaidoyer est un outil clé pour obtenir le changement au sein des sociétés, en engageant les décideurs et les acteurs à différents niveaux dans des initiatives novatrices.



Le représentant du PASOC, Massalbaye Tenebaye, a relevé que le projet vise à identifier une citoyenneté engagée et dynamique, indispensable à la construction de la paix. Le gouvernement du Tchad et l'Union européenne estiment qu'une société civile dotée de moyens d'action constitue un élément essentiel de tout système démocratique.



Présent au lancement de cet atelier, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar hissein Didigui, a indiqué que le gouvernement de la république du Tchad dans sa politique de développement, traduit dans les faits l'élaboration de la vision 2030. Pour lui, l'adoption du Plan national de développement nécessite la participation de toutes les couches sociales tchadiennes.