Tchad : Le PDI appelle au recensement pour influencer les choix en matière de développement

La présidente du Parti pour la démocratie et l'indépendance intégrales (PDI), Lydie Béassemda, a exhorté samedi les principales cibles concernées par le recensement actuel à "ne pas se priver du droit de vote et d'éligibilité que revêt toute citoyenne ou tout citoyen."



Ces cibles sont les jeunes ayant atteint l'âge de la majorité (18 ans), les personnes ayant changé de résidence et celles ayant recouvré leurs droits civiques après la purge d'une peine.



"Ce droit si précieux donne aux citoyennes et citoyens, le pouvoir de participer à des décisions de leurs pays, d'influencer les choix en matière de développement et d'exiger aux dirigeants de leur rendre compte", explique Lydie Béassemda.



Elle ajoute que "disposer d'une carte d'électeur, c'est avant tout un acte citoyen. C'est se prévaloir de sa citoyenneté."



Le PDI invite particulièrement les jeunes lycéennes et lycéens, universitaires et la jeunesse rurale à prendre son destin en main à travers la possession de la carte d'électeur. "Aucune excuse ne saurait justifier votre refus de vous enrôler", dit-elle.



"Jeunesse du Logone Occidental, prends tes responsabilités face à l'avenir de ta province et de ton pays. À 18 ans, on peut être conseiller et député, c'est la loi qui donne ce droit. Votre poids démographique est une force et un levier pour les changements que vous souhaitez", souligne la présidente du PDI.



Le processus de révision du fichier électoral se déroule du 1er au 20 octobre 2020.