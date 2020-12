Tchad : Le PNLP poursuit sa sensibilisation dans le 10ème arrondissement de Ndjamena

Dans le cadre du Programme national de la lutte contre le paludisme (PNLP), la campagne de sensibilisation est en pleine continuité dans le 10ème arrondissement de la capitale tchadienne. Ainsi, l'équipe des relais communautaires formés par le PNLP est à pied d'œuvre pour orienter, sensibiliser et expliquer comment se prémunir pour lutter contre le paludisme.



C’est par les 1er, 7ème et 9ème arrondissements que les relais communautaires ont commencé leur descente sur le terrain. Avant-hier, ils étaient dans le 10ème arrondissement dans le quartier Gozator, tandis que ce mardi 8 décembre, l'équipe a entamé ses activités avec le quartier Djabalori. La déléguée des animateurs du PNLP, Habiba Attamar Adiker, explique que depuis le début de la campagne jusqu’aujourd’hui, son équipe n'a ménagé aucun effort dans le cadre de la sensibilisation. Cette équipe va de quartier en quartier, de porte à porte, pour informer et sensibiliser sur le danger que représente le paludisme. « On prodigue des conseils à la population, des orientations, pour qu'elle se rende dans des districts ou centres de santé les plus proches, lorsque cette dernière sent les symptômes du paludisme, pour une prise en charge gratuite », a-t-elle prodigué.



Pour Habiba Attamar Adiker, les parents doivent protéger leurs enfants en leur dotant de moustiquaires imprégnés. Et de poursuivre que les femmes en état de grossesse sont appelées à se rendre dans les hôpitaux, pour se faire consulter gratuitement et aussi bénéficier d'une manière gratuite des moustiquaires. Mais Habiba Attamar Adiker affirme rencontrer quelques difficultés durant cette campagne de sensibilisation. En effet, certains ménages ne font pas confiance aux conseils prodigués par l’équipe des relais communautaires.

Pour finir, elle se dit confiante du travail que son équipe exécute et l'encourage à faire davantage de dévouement et de patience, jusqu'au terme de cette campagne de sensibilisation.