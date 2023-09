Tchad : Le Parti E.D.S salue la dissolution du Conseil communal de Moundou

Le Parti E.D.S, tout en exprimant son respect pour la souveraineté du peuple tchadien, a souligné que cette décision vise à remédier aux dysfonctionnements qui ont affecté la commune. Il a appelé à un choix judicieux des futurs gestionnaires de la municipalité, en adéquation avec les aspirations locales.



L'E.D.S a également encouragé à la vigilance citoyenne pour garantir une gestion transparente et responsables de la nouvelle équipe dirigeante de la commune. Le parti s'est engagé à collaborer avec les autorités pour le bénéfice des populations locales.



Le communiqué conclut en réaffirmant l'engagement du Parti E.D.S en faveur de la refondation du Tchad, dans le but de promouvoir la prospérité et le bien-être des communautés.