Tchad : Le Parti Réformiste dénonce une mauvaise gestion du pays et appelle à l’unité

Le président du Parti Réformiste, Yacine Abdramane Sakine, a dénoncé mercredi une mauvaise gouvernance et a appelé à une lutte unanime contre le régime MPS qu'il a qualifié de mafieux. Il s'est exprimé lors d'un point de presse, au siège du parti, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena.



Selon Yacine Abdramane Sakine, « notre pays est gravement malade de la mauvaise gestion économique, financière, sécuritaire, sociale, administrative, juridique et sanitaire. Ce sont là les causes essentielles de la situation cataclysmique dans laquelle se trouve la République du Tchad depuis trois décennies. Pourquoi en est-on arrivé à cette situation scabreuse ? »



A cette question, le président Yacine Abdramane Sakine répond : « Parce que notre pays est caporalisé par un groupe de personnes très organisées et qui contrôlent ostensiblement tous les rouages du pouvoir (exécutif, législatif, juridique et médiatique) pour piller à la vue de tous, les ressources de l'État. Ils règlent leur compte avec quiconque qui n'est pas d'accord avec eux ou qui parle au nom de l'intérêt général. Ce groupe de personnes est aujourd'hui autorisé à faire n'importe quoi ».



« lls nomment et changent les Ministres, les Directeurs, les Chefs des Cantons et même les Sultans. Histoire étrange ! Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils pensent que l'Etat Tchadien leur appartient et qu'ils sont protégés et encouragés par le Président de la République », dénonce le leader du Parti Réformiste.



Le parti estime que ces comportements et désordres fragilisent le tissu économique, social et sécuritaire du Tchad.



Par ailleurs le Parti Réformiste demande au président Déby de mettre fin à cette pagaille qui s'installe autour de lui. Yac ine Abdramane Sakine appelle le chef de l'État à résoudre le vrai problème dont souffre le pays. Les réformistes invitent les compatriotes tchadiens à lutter vigoureusement pour libérer le pays de cette mafia.



Enfin, le président des réformistes Yacine Abdramane Sakine demande aux compatriotes, de rester unis, soudés et solidaires afin de rejeter toute forme de vengeance, de violence, de haine, de discrimination, de manipulation et de division afin de se débarrasser définitivement du régime tyrannique et corrompu du MPS.