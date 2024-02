Tchad : Le Pays-Bas contribue à la situation des réfugiés soudanais

L'un des points abordés lors de la réunion a été le soutien apporté par les Pays-Bas aux efforts du gouvernement tchadien concernant la situation des réfugiés dans l'est du pays. Le Tchad étant confronté à un afflux massif de réfugiés en provenance du Soudan voisin en raison du conflit qui sévit dans la région depuis de nombreuses années, cette aide est essentielle pour soulager les souffrances des personnes déplacées.



De plus, les deux parties ont également discuté de la réalisation de projets visant à améliorer l'accès à l'eau potable dans plusieurs provinces tchadiennes. Cette initiative est cruciale pour garantir aux populations locales un accès adéquat à cette ressource vitale et contribuer ainsi au développement durable du pays.



La rencontre a également été l'occasion pour les délégations tchadienne et néerlandaise de réaffirmer leur engagement mutuel à renforcer leur coopération bilatérale. En travaillant ensemble sur ces questions humanitaires urgentes, N'Djamena et La Haye peuvent apporter une réponse efficace et concertée aux défis auxquels le Tchad est confronté.



Cette contribution et cette volonté commune illustrent l'importance que les Pays-Bas accordent au soutien des pays touchés par les crises humanitaires. En collaborant avec le gouvernement tchadien et en fournissant une assistance concrète là où elle est nécessaire, ils contribuent activement à améliorer la situation difficile des réfugiés soudanais au Tchad.