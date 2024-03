Tchad : Le Premier Ministre Succès Masra renforce les liens avec les Nations Unies lors de sa visite à New York

La principale préoccupation abordée lors de cette réunion fut la question des réfugiés. Le Tchad fait face à un afflux important de personnes déplacées en raison des conflits dans les pays voisins tels que le Soudan et la République centrafricaine. Le Premier Ministre a exprimé son besoin urgent d'aide internationale pour répondre aux besoins humanitaires de ces réfugiés et assurer leur sécurité.



Un autre sujet discuté lors de cette rencontre était le soutien au Tchad dans le processus électoral en cours. Le pays s'apprête à organiser ses élections présidentielles et législatives afin de restaurer l'ordre constitutionnel après une période tumultueuse marquée par des troubles politiques et sociaux. Le Premier Ministre a sollicité l'appui international pour garantir que ces élections soient libres, justes et transparentes.