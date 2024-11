Tchad : Le Premier Ministre hôte d'honneur du Forum de Crans Montana

La session met l'accent sur les enjeux de sécurité régionale et internationale, abordant des problématiques cruciales pour le Tchad et la région du Sahel.



Le Premier Ministre souligne l'importance de la coopération internationale pour faire face aux défis sécuritaires, notamment le terrorisme et l'extrémisme violent.



La participation du Tchad à ce forum renforce son engagement à jouer un rôle actif dans les discussions sur la sécurité et le développement durable en Afrique.



Cet événement est une occasion précieuse pour le Tchad de partager ses perspectives et de renforcer ses partenariats avec d'autres nations et organisations internationales.