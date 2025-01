Tchad : Le Premier ministre fait le point sur les projets de développement des transports

Contexte de la Réunion



Le Premier ministre et Chef du Gouvernement,, a présidé ce lundi 27 janvier une réunion de travail dédiée aux projets de développement dans les secteurs des, de l'et de laCette réunion s'inscrit dans le cadre d'une série d'évaluations des projets des différents ministères sectoriels, entamée il y a plus d'une semaine par le Chef du Gouvernement. L'objectif principal est de passer en revue les progrès réalisés dans ces domaines cruciaux pour le développement économique et social du pays.Les discussions porteront sur :Cette réunion est essentielle pour garantir que les projets en cours répondent aux besoins de la population et contribuent efficacement au développement durable du pays. Elle permettra également d'identifier les défis à surmonter et de proposer des solutions adaptées.Les résultats de cette réunion d'évaluation devraient fournir des orientations claires pour les politiques à venir dans les secteurs des transports, de l'aviation civile et de la météorologie, tout en renforçant la coordination entre les différents ministères concernés.