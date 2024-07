Tchad : Le Premier ministre mobilise son gouvernement face aux inondations à N'Djaména

« Face aux fortes pluies qui touchent notre belle capitale, N'Djaména, et ses environs, j'ai présidé une réunion le mercredi, 24 juillet 2024 avec les maires des arrondissements, les techniciens de la mairie, les responsables des voiries et quelques membres du gouvernement », a annoncé sur Twitter ce jeudi 25 juillet, le chef du gouvernement du Tchad.



L'objectif de cette réunion était de coordonner les efforts et prendre les mesures nécessaires pour gérer les conséquences de ces fortes pluies qui ont touché la capitale et ses environs.



Les autorités ont probablement dû évaluer les dégâts causés, identifier les zones les plus touchées et mobiliser les moyens et ressources pour venir en aide aux populations sinistrées.



Des opérations de déblaiement, de réparation des infrastructures endommagées et de soutien aux sinistrés ont certainement été envisagées et mises en place à la suite de cette réunion de crise présidée par le Premier ministre.



Cette réunion interministérielle témoigne de la volonté des autorités tchadiennes de prendre en charge rapidement les conséquences de ces fortes pluies et de coordonner une réponse adaptée pour assister les populations affectées dans la capitale.