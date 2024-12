Tchad : Le Premier ministre présente sa vision d'une défense nationale renforcée après la rupture avec la France

Le Premier ministre Allah Maye Halina a dévoilé ce vendredi 6 décembre les contours de la nouvelle politique de défense du pays, suite à la rupture des accords militaires avec la France. S'adressant aux responsables des partis politiques, il a souligné la nécessité de construire une armée tchadienne forte et capable de faire face aux défis sécuritaires actuels.







Une nouvelle ère pour la défense nationale



Le chef du gouvernement a rappelé que la décision de mettre fin à la coopération militaire avec la France s'inscrivait dans une volonté de renforcer la souveraineté du Tchad et de doter le pays d'une défense nationale plus efficace. Il a souligné que l'évaluation de l'accord précédent avait mis en évidence ses limites et son incapacité à répondre pleinement aux besoins du pays en matière de sécurité.







"Le Tchad doit explorer tous les horizons possibles pour établir une architecture nationale de sécurité forte, dynamique et efficace", a déclaré le Premier ministre. Il a ajouté que les forces de défense et de sécurité tchadiennes, qui ont payé un lourd tribut dans la lutte contre le terrorisme, méritaient d'être mieux équipées et formées.







Les priorités du gouvernement



Le gouvernement tchadien entend ainsi :



Renforcer les capacités opérationnelles des forces armées: En investissant dans leur équipement, leur formation et leur logistique.

En investissant dans leur équipement, leur formation et leur logistique. Diversifier les partenariats de défense: En nouant de nouvelles relations avec d'autres pays et organisations internationales.

En nouant de nouvelles relations avec d'autres pays et organisations internationales. Promouvoir une approche globale de la sécurité: En intégrant les dimensions militaire, policière et civile de la sécurité.

Un appel à l'unité nationale



Le Premier ministre a appelé tous les acteurs politiques à s'unir autour de ce projet national. "La responsabilité de promouvoir ces changements incombe également à chaque citoyenne et citoyen tchadien", a-t-il souligné.







Les défis à relever



La mise en œuvre de cette nouvelle politique de défense ne sera pas sans défis. Le Tchad devra faire face à des contraintes financières, à des défis logistiques et à une menace terroriste persistante.