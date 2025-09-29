Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Président Déby honore le PDG de GSU après l'inauguration de la centrale Noor Tchad


Alwihda Info | Par - 29 Septembre 2025


Au lendemain de l'inauguration de la centrale photovoltaïque Noor Tchad de Djermaya, le Président de la République, Chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu en audience, ce lundi 29 septembre 2025 au Palais Toumaï, une délégation du groupe Global South Utilities (GSU), conduite par son Président-Directeur Général, Ali Alshimmari.


  En reconnaissance des efforts consentis dans la réalisation de ce projet stratégique, M. Ali Alshimmari, accompagné de l’Ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad, Rashid Al-Shamssi, a été élevé au grade d’Officier de l’Ordre National du Tchad.
 

Un "premier jalon" pour l'avancée énergétique

 
La centrale photovoltaïque Noor Tchad, réalisée par les Émirats Arabes Unis à travers GSU, est considérée par le Chef de l'État comme une "promesse tenue" et une avancée énergétique majeure. L'installation, qui s'étend sur plus de 46 hectares, est dotée d’une capacité de 50 mégawatts et compte 81 340 panneaux solaires.

 
Toutefois, les échanges ont également porté sur les défis à relever. Le Président Déby a évoqué les contraintes actuelles du réseau de la TchadÉlec, qui ne permet pour l’heure l’injection que de 12 mégawatts.

 
Ce constat ouvre la voie à des solutions structurelles et à d’autres projets, compte tenu du faible taux d’accès à l’électricité à l’échelle nationale.

 
Le Chef de l’État a souligné que la centrale de Djermaya n'est qu'un premier jalon. Le Gouvernement a l'intention de faire bénéficier d’autres villes, telles qu’Abéché et Sarh, de ce même modèle, avec l’intégration indispensable de batteries de stockage.
 

GSU désigné comme "partenaire exemplaire"

 
Le Maréchal Déby Itno a instruit d’inscrire le groupe GSU comme un partenaire exemplaire dans la mise en œuvre du Chantier 7 de son programme politique, qui vise à garantir l’accès universel à l’énergie au Tchad.

 
Ce mot d’ordre a trouvé un écho favorable auprès du premier responsable du groupe GSU, qui a réaffirmé sa volonté d’accompagner la vision du Chef de l’État. L'objectif est de s’assurer qu’à terme, chaque foyer, chaque hôpital et chaque école du pays bénéficie d’une alimentation électrique fiable et durable.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


