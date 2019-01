Tchad : Le Président Déby limoge deux ministres

Le ministre du Pétrole et de l'Energie, Boukar Michel et le ministre des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication, Ndolenodji Alixe Naimbaye sont démis de leurs fonctions au sein du gouvernement par le président Idriss Déby, a appris Alwihda Info ce vendredi 11 janvier. L'intérim est assuré par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hissein, et le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar.



Le motif du limogeage n'a pas été précisé mais il n'est pas exclu qu'une malversation financière ne soit pas étrangère.