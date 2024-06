Tchad : Le Président Déby reçoit les vœux du CSAI à l'occasion de l'Aïd al-Adha

Cette cérémonie, qui s'est déroulée après la grande prière de l'Aïd, a été l'occasion pour les oulémas du Tchad, conduits par le vice-président du CSAI, Cheikh Abdeldaïm Abdallah Ousmane, de présenter leurs meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité au Chef de l'État, à sa famille et au peuple tchadien tout entier.



Dans leur message, les représentants du CSAI ont également imploré la divine miséricorde pour le Tchad, priant pour la paix, la stabilité et l'unité nationale. Ils ont également exprimé leur gratitude au Président Déby pour ses efforts constants en faveur de la promotion des valeurs islamiques et du renforcement du dialogue interreligieux.



Le Président Déby réaffirme son engagement à œuvrer pour le bien-être du peuple tchadien



En réponse aux vœux du CSAI, le Président Déby a remercié les oulémas pour leurs prières et leurs bénédictions. Il a réaffirmé son engagement à œuvrer pour le bien-être du peuple tchadien, la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans le pays.



Le Chef de l'État a également appelé les Tchadiens à cultiver les valeurs de tolérance, de respect mutuel et de vivre-ensemble harmonieux. Il a souligné l'importance de l'unité nationale et de la solidarité pour relever les défis auxquels le Tchad est confronté.



Une fête qui symbolise l'unité et le partage



L'Aïd al-Adha est une fête importante pour la communauté musulmane du Tchad. Elle commémore la soumission du prophète Abraham à Dieu et son sacrifice. C'est également une occasion de partage et de solidarité, où les fidèles musulmans immolent un mouton et distribuent la viande aux personnes nécessiteuses.



La présence des autorités tchadiennes témoigne de l'importance de cette fête



La présence du Premier Ministre, Alim Mahadi Seid, du Vice-président du Conseil National de Transition, Ali Koloto Tchaïmi, et des proches collaborateurs du Chef de l'État à cette cérémonie témoigne de l'importance que les autorités tchadiennes accordent à l'Aïd al-Adha et aux valeurs qu'elle véhicule.