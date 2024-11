Tchad : Le Président Déby s'envole pour Riyad afin de participer au sommet arabo-islamique

Réunion des Forces de Défense et de Sécurité

Avant son départ, le Chef de l'État a présidé une réunion avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Lors de cette rencontre, il a rendu hommage aux martyrs tombés lors de l'accrochage survenu avec un groupe de terroristes de Boko Haram. Il a salué la bravoure des vaillants soldats de l'Armée Nationale Tchadienne (ANT) et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.





Évaluation de la Situation Sécuritaire

Après une évaluation de la situation sécuritaire, le Chef Suprême des Armées a donné des orientations pour assurer une bonne coordination des actions entre les différents responsables militaires présents à la réunion. Cette démarche vise à renforcer la sécurité et à mieux préparer les forces face aux menaces terroristes.





Le départ du Président pour Riyad s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Tchad sur la scène internationale, en particulier dans le cadre des discussions sur la sécurité et la coopération entre les nations arabes et islamiques.