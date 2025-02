Tchad : Le Président Mahamat Déby Itno reçoit le Gouverneur de la BEAC pour la présentation des nouvelles pièces de monnaie

Ce matin, le Président de la République, Chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, a accordé une audience à M. Yvon Sana Bangui, Gouverneur de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC).

Présentation des Nouvelles Pièces de Monnaie M. Yvon Sana Bangui est venu présenter au Chef de l'État la nouvelle gamme de pièces de monnaie qui sera mise en circulation dès avril 2025 dans les six pays membres de la CEMAC (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, République Centrafricaine et Tchad).



Avant cette étape, le Gouverneur de la BEAC a souhaité partager cette primeur avec les six Chefs d'État de la CEMAC. L'audience s'est tenue ce mercredi 24 février au Palais Toumaï, en présence de M. Tahir Hamid Nguilin, Ministre d'État, Ministre des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, ainsi que de ses proches collaborateurs.

Détails des Nouvelles Pièces Les nouvelles pièces de monnaie incluent des valeurs de 1, 2, 10, 25, 50, 100, 200 et 500 F CFA. L'émission de ces pièces vise à résoudre la pénurie de monnaie constatée récemment dans différentes transactions, facilitant ainsi les échanges économiques au sein de la région.

Cette initiative représente un pas important vers l'amélioration des conditions économiques et financières dans les pays de la CEMAC.