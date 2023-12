Tchad : Le Président Mahamat Idriss Deby Itno annonce l’arrivée au Tchad du contingent tchadien de la Minusma

« Le contingent tchadien de la MINUSMA vient d'arriver à Liwa sur le sol tchadien, après plus d’une décennie et au terme d'une des missions les plus nobles : celle d'aider la République sœur du Mali à retrouver la paix, la stabilité et l'intégrité de son territoire », a annoncé le Président dans un tweet, jeudi.



Selon le Général Mahahamat Idriss Deby Itno, « le retour au pays de ces vaillants soldats marque la fin d’une étape de l’implacable engagement du Tchad contre le terrorisme dans le Sahel » et surtout au Mali.



« Je salue l'engagement, le dévouement et le sens du devoir de tous les soldats tchadiens qui ont tout donné par devoir et solidarité. Je m'incline devant la mémoire de tous les soldats tombés au Mali, sur les divers champs de bataille. Ces lourds sacrifices nous les assumons au nom de la paix, de la fraternité, de l'humanité et de la solidarité africaine », a-t-il ajouté.