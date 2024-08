Tchad : Le Président de la République a regagné Ndjamena

Le nouveau gouvernement de la 5eme République a adopté une nouvelle politique étrangère axée sur le renforcement des liens avec la Russie, la Hongrie, la Chine, les pays voisins et certains pays arabes, au détriment de la coopération avec les pays occidentaux comme la France.



Récemment, le Président Déby lui-même s'est rendu dans plusieurs pays africains et arabes, comme le Burundi, la Libye, l'Égypte et la Mauritanie. Il a également envoyé ses représentants en Russie, en Hongrie et en Chine à plusieurs reprises pour signer des accords de coopération, ainsi que pour participer à des forums économiques et d'investissement tels que le 1er Forum d'investissements du Caucase, lancé le 15 juin dernier à Grozny, la capitale tchétchène, au cours duquel la Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires Etrangères chargée de l'Intégration Africaine et des Tchadiens de l'Etranger, Mme Fatimé Aldjineh Garfa, y a participé, où plusieurs accords ont été signés dans des domaines importants tels que le commerce et l'économie, les sciences et technologies, l’éducation, la culture, l'énergie ou encore l'économie numérique.



Sans oublier l'invitation adressée par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, lors de sa visite historique au Tchad le 5 juin, à son homologue tchadien, Abderaman Koulamallah, à participer au Forum du partenariat russo-africain, qui se tiendra au niveau des ministres des Affaires étrangères en novembre prochain à Sotchi.



En outre, le Secrétaire d’État au Pétrole, chargé des Mines et de la Géologie du Tchad, M. Oumar Djime Moussa, s'est rendu le 29 juillet à Shanghai (Chine), où il a fait une présentation sur les richesses minières du Tchad pour attirer les investissements chinois.



Alors que les relations tchado-russes, tchado-hongroises et tchado-chinoises connaissent un développement remarquable et rapide, les observateurs estiment que les relations du Tchad avec Paris se détériorent, notamment après que le Président Déby a annulé sa visite en France.



Des personnalités clés du nouveau gouvernement, comme le Premier ministre et le Secrétaire général, auraient joué un rôle important dans cette réorientation de la politique étrangère tchadienne.