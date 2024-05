Tchad : Le Président du Burundi réaffirme ses félicitations à Mahamat Idriss Deby, Président élu du Tchad

Dans un message publié sur son compte Twitter le 16 mai 2024, le Président Ndayishimiye a déclaré :



"Je réitère mes vives félicitations et mes vœux de succès à mon frère S.E Mahamat Idriss Deby Itno pour sa brillante élection à la Magistrature Suprême du #Tchad, validée par le Conseil Constitutionnel. A travers ma voix, le Burundi vous assure de son entière coopération durant votre mandat."



Ce message du Président Ndayishimiye souligne la solidité des relations entre le Burundi et le Tchad, et réaffirme l'engagement du Burundi à coopérer étroitement avec le Président Deby et son nouveau gouvernement.



Le Président Ndayishimiye exprime également sa confiance en la capacité du Président Deby à relever les défis auxquels le Tchad est confronté et à conduire le pays vers un avenir de paix, de prospérité et de développement.



L'élection de Mahamat Idriss Deby marque une nouvelle ère pour le Tchad. Le Président Deby a promis de travailler à l'unité nationale, à la réconciliation et à la promotion du développement économique et social du pays.



Le message de soutien du Président Ndayishimiye est un encouragement précieux pour le Président Deby et le peuple tchadien dans cette nouvelle phase de leur histoire.