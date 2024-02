Tchad: Le Président du Parlement de la CEMAC reçu par le Président de la Transition

Lors de cette audience, le fonctionnement du Parlement communautaire, la situation dans la sous-région CEMAC ainsi que des questions liées à la transition au Tchad ont été au centre des échanges avec le chef de l'État.



Depuis le 11 mai 2023, le Parlement de la CEMAC est sous la direction d'une équipe pilotée par le parlementaire centrafricain Ngamana Evariste. Si ses collègues tchadiens se sont déjà présentés au chef d'État au début de leur mission, pour lui c'était la première fois. Cette audience lui a permis de présenter ses civilités au Président Mahamat Idriss Deby Itno et de discuter des enjeux majeurs concernant l'évolution et le fonctionnement du Parlement régional ainsi que les défis auxquels la sous-région CEMAC est confrontée.



Le dialogue qualifié de constructif mené à cette occasion entre le chef d'État et les représentants législatifs de la CEMAC a également pris en compte des défis comprenant notamment des questions liées à la gouvernance, à la démocratie, à représentativité des citoyens ainsi qu'à l'efficacité des mécanismes de contrôle et de supervision des politiques régionales.