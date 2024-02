Tchad : Le Procureur confirme le décès de l’opposant Yaya Dillo

Il convient de rappeler que le siège du PSF, qui est également la résidence de Saleh Deby, a été visé par des tirs lors des opérations menées par les forces de l'ordre le 28 février.



"Ma personne est visée. Souvenez-vous, c'est à cette même date d'anniversaire du 28 février 2021 qu'ils ont fait la même chose chez moi. Nous avons fait preuve de naïveté en parlant de pardon", avait déclaré l'opposant tchadien mercredi à Alwihda.



Yaya Dillo avait également nié être impliqué dans l'attaque survenue le 19 février 2024 à la Cour Suprême et dénoncé une mise en scène. "La Cour Suprême est protégée par au moins trois compagnies de gendarmerie", avait-il souligné.



La confirmation du décès d'un leader politique tel que Yaya Dillo soulève des questions sur les tensions politiques et sécuritaires au Tchad. Les circonstances entourant sa mort et les accusations mutuelles entre les autorités et l'opposition nécessitent une enquête approfondie pour établir la vérité et assurer justice pour toutes les parties concernées.