Tchad : Le RAJAT apporte son appui à l'UCAC de Moundou

La messe d'action de grâce est un événement annuel qui permet aux membres du RAJAT de remercier le Seigneur et de lui exprimer leur gratitude pour les bienfaits qu'il leur a accordés. Placée sous le thème « Rajécistes, travaillons ensemble pour une justice sociale et la promotion d'une formation de qualité pour l'employabilité des jeunes », cette messe a été présidée par l'archevêque de Ndjamena, Mgr Edmond Djitangar Goetbé.



Lors de cette célébration, une collecte a été effectuée afin de rassembler des fonds destinés à soutenir l'UCAC. Grâce à la générosité des participants, un montant total de 1.463.850 FCFA a été récolté.



Le président du RAJAT, Monsieur Ngomibé Marius, tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont assisté à la messe et contribué financièrement au projet. Pour lui, la présence massive des participants démontre leur adhésion sincère à cette initiative. Il souligne également que cette collecte ne relève pas uniquement du rôle réservé aux évêques mais qu'elle représente un acte concret dans leur apostolat.



De son côté, Mgr Edmond Djitangar Goetbé exprime sa grande appréciation envers le geste du RAJAT et sa volonté d'accorder une place centrale à l'éducation lors de la messe d'action de grâce cette année.



Il convient cependant de souligner que malgré son affiliation avec l'église catholique, l'UCAC est ouverte à tous sans distinction religieuse. Cette université accueille donc les étudiants issus différentes confessions religieuses dans un esprit inclusif et ouvert sur le monde.



Le soutien financier apporté par le RAJAT témoigne ainsi non seulement d'une volonté commune en faveur d'une éducation solide et accessible pour tous les jeunes mais aussi illustre l'esprit fraternel qui anime cet ancien réseau jéciste au Tchad.