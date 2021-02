Tchad : Le ROSPRODED-TCHAD s’indigne contre les actes d’incivisme

Dans un communiqué signé le 16 février 2021 par son président, Mohamoud Riad Hassane, le Réseau des Organisations de la Société civile pour la Promotion de la Paix, de la Démocratie et de l’Etat de Droit (ROSPRODED-TCHAD) a vivement condamné les actes et autres comportements et d’incivisme qui à ses yeux, « constituent un recul de notre démocratie chèrement acquise grâce à d’énormes sacrifices consenti par les Tchadiens et Tchadiennes ».



Face à cette cela, le Réseau rappelle à toutes les forces vives du pays que la conquête du pouvoir, à tous les niveaux « se fait dans l’urne et non dans la rue ». « La concertation, le dialogue et l’esprit de compétition doivent être maintenus en permanence en cette période pré-électorale et cela doit être le pilier sur lequel repose i'aboutissement heureux et apaisé du processus électoral en cours à savoir le scrutin présidentiel du 11 avril 2021, les élections législatives et les communales à venir », rappelle le communiqué de presse de ROSPRODED-TCHAD,



Enfin, dans le cadre de la mission qu’il s’est assignée, le Réseau rappelle que la paix et la démocratie qui constituent les axes stratégiques majeurs de son action, doivent renforcées et consolidées par toutes les sensibilités qui constituent la nation tchadienne.