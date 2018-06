Tchad : Le SET région de N’Djamena appelle au boycott des examens et concours

Le secrétaire à l’organisation de la section régionale du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET), Baldé Kouago a indiqué dans un communiqué, signé hier, jeudi 28 juin que la réunion extraordinaire du Bureau Exécutif Régional du 28/06/2018 élargie aux sections départementales et académiques a déploré le comportement peu orthodoxe de certains membres du Bureau National (BEN).



Malgré, dit-il, le maintien de mot de l’ordre de la grève lancée par la plateforme syndicale revendicative, ce groupuscule persiste et signe un communiqué appelant les militants du Syndicat des Enseignants du Tchad (SET) à participer à l’organisation des examens et concours de l’année 2017-2018.



Baldé Kouago a affirmé que seule la plateforme initiatrice de la grève est habilitée à la suspendre ou encore à appeler les militants à l’organisation de ces examens et concours. En effet, il appelle les militantes et militants à demeurer vigilants et mobilisés en attendant le mot d’ordre de la plateforme syndicale revendicative.



Selon lui, le Bureau Exécutif National du SET n’a pas lancé la grève pour la suspendre. Par conséquent, le bureau de la section régionale du SET pour la ville de N’Djamena prévient que tous leurs camarades qui prendront part à l’organisation de ces examens et concours seront considérés comme des traitres et assumeront seuls leurs responsabilités.