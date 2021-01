Tchad : Le SG de la mairie de Moundou, Mbairam Alladoum, arrêté

Le secrétaire général de la mairie de Moundou, Mbairam Alladoum, a été enlevé depuis le 10 janvier 2021 aux environs de 10 heures en pleine rue puis menotté. Sa famille biologique ainsi que sa famille politique sont inquiètes.

Selon les sources de la localité, le secrétaire général de la mairie de Moundou serait enlevé par le service de l’ANS, délégation méridionale de Moundou, aux environs de 10 heures, le 10 janvier 2021. Ces mêmes sources rapportent que le 11 janvier 2021, le bureau provincial à sa tête, le secrétaire général provincial du MPS, les militants et militantes, l’UNC/MPS, le RJ/MPS, l’OF/MPS et les bureaux de soutien de la province du Logone Occidental, se sont rendus chez le délégué (là où le secrétaire général de la commune est détenu jusqu’à présent), pour lui rendre visite. Mais, ils ont été refoulé par ce dernier qui plutôt a proféré des menaces en leur encontre. D’autres indiscrétions affirment que le secrétaire général de la province du Logone Occidental a appelé le délégué en question, pour qu’il s’explique, mais en vain.



Des langues s’interrogent pourquoi Mbairam Alladoum est enlevé ? Pour les uns, le problème d’intérêt (le contrat d’affermage de sésame prendra fin d’ici le 04 février 2021 et les manœuvres ont commencé), serait la cause principale de cet enlèvement. D’autres estiment que c’est peut-être un règlement de compte. Car, disent-ils, sinon l’on l’aurait remis à la disposition de la Police judiciaire, pour compétence en suivant les procédures normales.



Mbairam Alladoum a été pourchassé devant ses partisans et en pleine rue pour être menotté et écroué. D’un côté, l’on soulève que les actions de ce jeune poussent à la jalousie. Il est actuellement membre du comité directeur, représentant le Logone Occidental et a même baptisé une rue de la ville de Moundou au nom du Maréchal du Tchad.