Tchad : Le SGG présente le projet de Constitution et ses innovations majeures à Ennedi ouest

La cérémonie du lancement a eu lieu le lundi 20 novembre 2023, en présence du représentant du Gouverneur Adoum Moustapha Brahim, des responsables civils, militaires et des chefs traditionnels de ladite province. L’atelier de présentation du Projet de Constitution a duré pendant deux jours. Pour présenter le projet de Constitution et ses innovations majeures à la population de la Province du Ennedi ouest, le chef de mission était accompagné par deux experts à savoir le Dr Inoua Adoum et Mohamed Ahmed Albechir.



Cette mission est l'initiative du gouvernement tchadien en partenariat avec le PNUD. Elle est menée essentiellement pour la réussite du référendum constitutionnel.