Tchad : Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique rencontre une délégation de l'ONG Cart et d'experts de l'UNICEF

M. Mathieu Aselmino, Coordinateur Technique de Cart ONG, a expliqué que leur mission vise à explorer les opportunités pour mieux planifier les activités de vaccination, assurer le suivi et la vérification des données sur le terrain, et documenter les bonnes pratiques. Il a souligné que le projet, qui comporte deux volets, couvrira la vaccination et l'enregistrement des naissances, et prévoit des échanges avec les partenaires du ministère de la santé publique et les institutions nationales.



M. Guidaoussou a salué l'engagement de l'ONG Cart et de l'UNICEF à appuyer le Tchad dans ces domaines cruciaux. Il a demandé que la mission s'étende à la situation du couple mère-enfant afin de contribuer à la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Il a également réitéré l'importance du transfert de compétences aux acteurs nationaux et souligné les défis liés à l'inaccessibilité de certaines zones du pays.



Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts du Tchad pour améliorer la santé de ses populations, en particulier les enfants et les femmes. La collaboration avec des partenaires internationaux tels que l'ONG Cart et l'UNICEF est essentielle pour atteindre cet objectif.



Appui à la vaccination et à l'enregistrement des naissances: L'ONG Cart et l'UNICEF apporteront un appui technique et financier au Tchad pour améliorer la couverture vaccinale et l'enregistrement des naissances.



Le projet s'étendra à la santé maternelle et infantile afin de contribuer à la réduction de la mortalité des mères et des enfants.

Le Tchad met l'accent sur le transfert de compétences aux acteurs nationaux pour assurer la pérennité des programmes. Les défis liés à l'inaccessibilité de certaines zones du pays ont été discutés.



Cette collaboration entre le Tchad, l'ONG Cart et l'UNICEF est un atout précieux pour le renforcement du système de santé tchadien et l'amélioration de la santé de ses populations.