Tchad : Le Secrétariat général du gouvernement tchadien se restructure

Le Secrétariat général du gouvernement tchadien connaît une nouvelle dynamique avec la publication du décret n°1711/PR/PM/SGG/2024 du 29 novembre 2024. Ce texte officialise de nouvelles nominations à des postes clés au sein de cette institution centrale de l'administration.



CELLULE DE LA LÉGISLATION BILINGUE ET DES CONSEILS



COORDINATION GÉNÉRALE

Coordonnateur général : M. Mouta Abakar Toua (maintenu)

Coordonnateur général adjoint chargé de la traduction : M. Mahamat Hamdane Idriss (maintenu)



Coordonnateur général adjoint chargé des conseils : M. Assendi Joel (maintenu)





DIRECTION DE LA LÉGISLATION



Directrice : Mme Taptile Namodji Sidonie (en remplacement de M. Gomba André)



Directeur adjoint : M. Ahmat Djouma (en remplacement de M. Djerane Radjadem Golbe, appelé à d'autres fonctions)





DIRECTION DES ÉTUDES ET DE SUIVI



Directeur : M. Singuedé Sanembaye Séverin (en remplacement de Mme Taptile Namodji Sidonie, appelée à d'autres fonctions)



Directeur adjoint : M. Djerane Radjadem Golbe (en remplacement de M. Abderrahim Djeki Tebine)





DIRECTION DE LA TRADUCTION DES TEXTES LÉGISLATIFS



Directeur : M. Mahamat Kadre Mahamat (maintenu)



Directeur adjoint : M. Djidda Aboubakar Akaye (en remplacement de M. Abdoulaye Ali Haroun)





DIRECTION DE LA TRADUCTION DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES ET DES DOCUMENTS OFFICIELS



Directeur : M. Djalal Mahamat Ramadane (maintenu)



Directrice adjointe : Mme Safia Mahamat Djibrine (maintenue)





DIRECTION DES CONSEILS



Directeur : M. Akaye Abgoudja (poste vacant)



Directrice adjointe : Mme Khadidja Ouanbi (maintenue)







Une cellule de la législation bilingue renforcée



La cellule de la législation bilingue et des conseils, chargée de garantir la qualité et la cohérence de la production législative, voit ses effectifs renforcés. Plusieurs postes ont été maintenus, témoignant de la reconnaissance des compétences des acteurs en place. De nouvelles personnalités apportent également leur expertise pour relever les défis de la production législative dans un contexte de bilinguisme.





Une attention particulière portée à la traduction



Les directions de la traduction des textes législatifs et réglementaires sont également concernées par ces nominations. Le maintien de certains directeurs souligne la continuité de certaines politiques, tandis que l'arrivée de nouveaux cadres dynamiques promet de nouvelles perspectives pour la qualité des traductions.





Des postes clés à pourvoir



Il est à noter que certains postes clés restent à pourvoir, notamment celui de directeur de la direction des conseils. Cette situation offre de nouvelles opportunités pour les cadres qualifiés souhaitant contribuer au développement de l'administration tchadienne.







Ces nominations marquent une nouvelle étape dans la modernisation de l'administration tchadienne. Les nouveaux responsables auront un rôle clé à jouer dans la consolidation de l'État de droit et l'amélioration de la gouvernance.