Tchad - Le Solaire illumine l'avenir de Mandelia : Plus de 4 500 personnes bénéficient d'une énergie propre grâce au PNUD

Cette source d'énergie propre et abordable ne se contente pas d'éclairer les foyers ; elle alimente également les activités agricoles locales, ouvrant de nouvelles perspectives économiques et renforçant l'autonomie des communautés.





L'accès à cette énergie solaire est un catalyseur de développement, ravivant l'espoir et offrant un avenir plus lumineux aux habitants de Mandelia. Ce projet illustre concrètement comment l'énergie solaire peut être un moteur puissant pour le progrès et l'amélioration des conditions de vie.