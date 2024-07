Tchad : Le Sultan de Dar-Sila exprime sa gratitude au PAM pour l'aide alimentaire à Goz-Beïda

Le Sultan a souligné que les vivres distribués par le PAM seront d'une grande utilité aux populations des deux départements concernés pendant la période de soudure, une période de grande difficulté alimentaire pour les communautés rurales. Cette aide contribuera à soulager les souffrances des populations face à la cherté de la vie et à l'insécurité alimentaire qui prévaut dans la région.



Le Sultan a tenu à remercier chaleureusement le gouvernement tchadien pour son engagement à soutenir les populations vulnérables et pour sa collaboration avec les partenaires humanitaires. Il a également exprimé sa gratitude aux Nations Unies, et en particulier au PAM, pour leur mobilisation et leur action concrète en faveur des populations de Dar-Sila.



La visite du Sultan de Dar-Sila à l'entrepôt du PAM revêt une importance symbolique considérable. Elle témoigne de l'engagement des autorités traditionnelles à œuvrer pour le bien-être de leurs administrés et de leur reconnaissance envers les efforts déployés par les acteurs humanitaires pour atténuer les effets de la crise alimentaire.



L'aide alimentaire fournie par le PAM à Goz-Beïda constitue un soutien crucial pour les populations vulnérables de la région. La visite du Sultan de Dar-Sila met en lumière l'importance de la collaboration entre les autorités locales, le gouvernement et les partenaires humanitaires pour faire face aux défis de la sécurité alimentaire.