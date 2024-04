Tchad : Le Sultan du Dar-Ouaddai mobilise pour l'unité et le développement de sa province

Au cours de cette réunion, le Sultan a exprimé ses vœux pour l’Aïd al-Fitr, implorant la bénédiction divine pour la sécurité, la stabilité et le développement durable du Tchad. Il a encouragé les participants à inciter la population à s’engager pleinement dans l'élection présidentielle prévue le 6 mai, rappelant les succès précédents du Dar-Ouaddai lors du référendum et du recensement électoral.



Insistant sur l'importance de l'unité et de la collaboration pour le développement de la région, le Sultan a appelé à une action commune et à la prière pour que les dirigeants du pays réussissent à guider le Tchad de la phase de transition vers un système constitutionnel stable.