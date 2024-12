Tchad : Le Sultanat du Ouaddaï sensibilise à l'importance de la Zakat dans le rural

Le sultanat Abassid du Dar-Ouaddaï a entamé une tournée de sensibilisation de grande envergure sur l'importance de la Zakat, l'aumône légale en islam. Cette première étape a eu lieu à Erlé, un village situé à 70 kilomètres d'Abéché, dans le canton de Modjobok.







Réunissant les autorités religieuses, les chefs de village et une partie de la population locale, cette rencontre a été l'occasion de rappeler l'importance de la Zakat dans la foi musulmane. Les intervenants, notamment Cheikh Aziber Ahmat et Adam Hissein Isshak, directeur du cabinet du sultan, ont souligné que l'aumône est l'un des cinq piliers de l'islam et constitue un acte de solidarité envers les plus démunis.







Les orateurs ont mis en avant les multiples bienfaits de la Zakat, tant sur le plan spirituel que social. Ils ont rappelé que cet acte de générosité permet non seulement de purifier ses biens mais aussi de renforcer la cohésion sociale et de contribuer au développement des communautés.







Les habitants d'Erlé ont manifesté un grand intérêt pour cette initiative. Les échanges ont été fructueux, et les questions posées par les participants ont témoigné d'une réelle volonté de mieux comprendre les modalités de la Zakat.







Cette première étape marque le début d'une vaste campagne de sensibilisation qui va se poursuivre dans d'autres localités du sultanat. L'objectif est de toucher un large public et de promouvoir une meilleure compréhension de la Zakat, afin d'encourager les musulmans à s'acquitter de ce devoir religieux.