Tchad : Le Vice-Premier Ministre égyptien quitte N'Djamena après une visite fructueuse

Le Vice-Premier Ministre de la République arabe d'Égypte chargé des Infrastructures a quitté N'Djamena ce mardi après avoir participé à l'ouverture du Forum International de Développement des Infrastructures du Tchad. Accompagné à l'aéroport par le Ministre des Infrastructures du Désenclavement et de l'Entretien Routier, Amir Idris Kouarda, et la Secrétaire d'État aux Affaires Étrangères, il a mis fin à une mission officielle riche en échanges et en perspectives.





Des relations bilatérales renforcées





Cette visite a été l'occasion de renforcer les liens de coopération entre l'Égypte et le Tchad, notamment dans le domaine des infrastructures. Les deux pays ont souligné l'importance de travailler ensemble pour développer de nouveaux projets et renforcer les échanges économiques.





Des perspectives prometteuses pour l'avenir





Le Forum International de Développement des Infrastructures du Tchad a été l'occasion de présenter les nombreuses opportunités d'investissement dans le pays. La participation du Vice-Premier Ministre égyptien a donné un élan supplémentaire à ces projets et a ouvert la voie à de nouvelles collaborations.