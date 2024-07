Tchad : Le Vice-président du Jury du Baccalauréat encourage les candidats sourds de la seconde session

M. Abdel Sadic Mahamat a adressé un message fort d'encouragement aux candidats sourds, soulignant leur détermination et leur volonté de réussir. Il a rappelé que des dispositions particulières ont été mises en place pour leur permettre de composer l'examen dans des conditions optimales, garantissant ainsi l'égalité des chances pour tous les candidats.



Le Vice-président du Jury a insisté sur l'importance de l'inclusion et de la reconnaissance des personnes sourdes. "Ils ont leur place dans notre pays au même titre que les autres jeunes", a-t-il affirmé. "Leur réussite au baccalauréat est un symbole de leur potentiel et de leur capacité à contribuer pleinement au développement de notre nation."



M. Abdel Sadic Mahamat a conclu son message en souhaitant bonne chance à tous les candidats sourds. Il les a exhortés à donner le meilleur d'eux-mêmes et à démontrer leur talent et leur persévérance.



Les images des candidats sourds composant le baccalauréat au Lycée Sacré-Cœur de N'Djamena sont un témoignage poignant de leur détermination et de leur volonté de réussir. Leur présence dans les centres d'examen est un symbole d'espoir et d'inclusion, et un message fort à l'ensemble de la société tchadienne sur l'importance de valoriser les potentialités de toutes les personnes, sans distinction aucune.