TCHAD Tchad : Le brûlage à l'air libre des déchets est un problème critique, selon un rapport mondial

Alwihda Info | Par Alwihda - 23 Septembre 2024



Une organisation caritative internationale spécialisée dans la sécurité met l'accent sur le défi urgent que représente l'élimination incontrôlée des déchets, après que son dernier rapport a révélé que 64 % des ménages tchadiens brûlent leurs déchets.





Le rapport révèle que le brûlage à l'air libre est la troisième méthode d'élimination des déchets la plus répandue dans le monde, avec 14 % des ménages dans le monde qui se débarrassent de leurs déchets de cette manière, dont 64 % au Tchad. Ce chiffre est de 37 % en moyenne dans les pays à faible revenu. Les taux élevés de brûlage à l'air libre dans de nombreux pays, dont le Tchad, soulignent l'importance de proposer des alternatives viables d'élimination des déchets pour favoriser le changement.



Le défi mondial des déchets est également étroitement lié à des préoccupations plus larges de santé publique concernant la qualité de l'air et de l'eau et est donc étroitement lié à la sécurité dans la vie quotidienne des gens. L'incinération des déchets à l'air libre libère dans l'atmosphère du carbone noir, qui contribue largement au réchauffement de la planète, ainsi que des substances chimiques qui peuvent être transportées sur de longues distances et nuire à la santé des personnes. On estime que jusqu'à un million de personnes meurent chaque année dans les pays à faible revenu de maladies liées à une mauvaise gestion des déchets, dont le brûlage à l'air libre fait partie intégrante[1].



Nancy Hey, directrice du département « Evidence and Insight » de la Lloyd's Register Foundation, a déclaré : « Les déchets ménagers sont une réalité : « Les déchets ménagers font partie de la vie, quel que soit l'endroit où l'on vit. Mais la manière dont nous nous débarrassons de ces déchets est importante, car elle a un impact sur la qualité de l'air et la santé, sur la sécurité des personnes qui travaillent avec nos déchets et sur l'environnement.



« Les résultats du World Risk Poll ont mis en évidence d'importantes inégalités dans le monde. Alors que les habitants de nombreux pays bénéficient d'infrastructures de gestion des déchets sûres et durables, dans des pays comme le Tchad, l'absence d'alternatives viables signifie que l'élimination incontrôlée des déchets ménagers, y compris le brûlage dangereux à l'air libre, est très répandue. Pour résoudre ce problème, le développement d'une meilleure infrastructure de collecte conduisant à une élimination contrôlée devrait être une priorité urgente ».



Engineering X, une collaboration internationale fondée par la Lloyd's Register Foundation et la Royal Academy of Engineering, a publié en 2022 un rapport sur le brûlage à l'air libre des déchets. Dans ce rapport, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la proposition de buts et d'objectifs limités dans le temps pour l'élimination progressive du brûlage à l'air libre. Le renforcement des efforts en cours pour surveiller et évaluer la pollution atmosphérique a également été identifié comme une étape clé dans la réduction de cette méthode d'élimination incontrôlée des déchets.



Le professeur Desta Mebratu de l'université de Stellenbosch, qui dirige la « feuille de route africaine pour une action transformatrice en matière de déchets » de l'Engineering X, a déclaré : « Le brûlage à l'air libre n'est pas un choix pour la population : « Le brûlage à l'air libre n'est pas un choix pour de nombreuses communautés, c'est une mesure nécessaire qu'elles doivent prendre en raison du manque d'infrastructures fournies par leur gouvernement. Nous ne connaissons que trop bien les effets négatifs du brûlage à l'air libre sur les populations et la planète, et ce rapport ne fait que renforcer ce constat.



« En remédiant aux lacunes systémiques et en encourageant la conversion des déchets en ressources, nous pouvons améliorer considérablement la santé des populations les plus touchées par la pollution atmosphérique, tout en favorisant la création d'emplois décents et de moyens de subsistance. Ces faits ont été corroborés par le rapport 2024 World Risk Poll sur les déchets, qui montre que la gestion des déchets est une question complexe, nécessitant une approche systémique et une collaboration entre les secteurs.



« Dans notre lutte contre l'incinération des déchets à l'air libre, nous impliquons les réseaux de maires et les communautés locales, car nous savons que c'est le moyen le plus efficace de mettre en œuvre des changements durables en matière d'élimination des déchets. La coopération doit se faire au niveau régional et interne entre les personnalités clés des gouvernements locaux et nationaux.



« Les conclusions de ce rapport devraient être utilisées pour informer les gouvernements et les parties prenantes lors de la conception d'infrastructures d'élimination des déchets qui garantissent la sécurité des communautés. Des méthodes d'élimination contrôlées devraient être disponibles pour tous dans le monde entier, quel que soit l'endroit où l'on vit.



Le rapport complet du World Risk Poll 2024, intitulé « A World of Waste : risks and opportunities in household waste management » (Un monde de déchets : risques et opportunités dans la gestion des déchets ménagers), qui contient d'autres informations sur les pratiques de gestion et d'élimination des déchets dans le monde, peut être consulté A World of Waste : risks and opportunities in household waste management (Un monde de déchets : risques et opportunités dans la gestion des déchets ménagers) s'appuie sur des données relatives à l'élimination des déchets tirées de la dernière édition du World Risk Poll, réalisé par la Fondation Lloyd's Register, en consultation avec des experts en gestion des déchets du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et Engineering X. Les données ont été recueillies par l'institut de sondage mondial Gallup, qui a mené 147 000 entretiens dans 142 pays et territoires à travers le monde.Le rapport révèle que le brûlage à l'air libre est la troisième méthode d'élimination des déchets la plus répandue dans le monde, avec 14 % des ménages dans le monde qui se débarrassent de leurs déchets de cette manière, dont 64 % au Tchad. Ce chiffre est de 37 % en moyenne dans les pays à faible revenu. Les taux élevés de brûlage à l'air libre dans de nombreux pays, dont le Tchad, soulignent l'importance de proposer des alternatives viables d'élimination des déchets pour favoriser le changement.Le défi mondial des déchets est également étroitement lié à des préoccupations plus larges de santé publique concernant la qualité de l'air et de l'eau et est donc étroitement lié à la sécurité dans la vie quotidienne des gens. L'incinération des déchets à l'air libre libère dans l'atmosphère du carbone noir, qui contribue largement au réchauffement de la planète, ainsi que des substances chimiques qui peuvent être transportées sur de longues distances et nuire à la santé des personnes. On estime que jusqu'à un million de personnes meurent chaque année dans les pays à faible revenu de maladies liées à une mauvaise gestion des déchets, dont le brûlage à l'air libre fait partie intégrante[1].Nancy Hey, directrice du département « Evidence and Insight » de la Lloyd's Register Foundation, a déclaré : « Les déchets ménagers sont une réalité : « Les déchets ménagers font partie de la vie, quel que soit l'endroit où l'on vit. Mais la manière dont nous nous débarrassons de ces déchets est importante, car elle a un impact sur la qualité de l'air et la santé, sur la sécurité des personnes qui travaillent avec nos déchets et sur l'environnement.« Les résultats du World Risk Poll ont mis en évidence d'importantes inégalités dans le monde. Alors que les habitants de nombreux pays bénéficient d'infrastructures de gestion des déchets sûres et durables, dans des pays comme le Tchad, l'absence d'alternatives viables signifie que l'élimination incontrôlée des déchets ménagers, y compris le brûlage dangereux à l'air libre, est très répandue. Pour résoudre ce problème, le développement d'une meilleure infrastructure de collecte conduisant à une élimination contrôlée devrait être une priorité urgente ».Engineering X, une collaboration internationale fondée par la Lloyd's Register Foundation et la Royal Academy of Engineering, a publié en 2022 un rapport sur le brûlage à l'air libre des déchets. Dans ce rapport, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment la proposition de buts et d'objectifs limités dans le temps pour l'élimination progressive du brûlage à l'air libre. Le renforcement des efforts en cours pour surveiller et évaluer la pollution atmosphérique a également été identifié comme une étape clé dans la réduction de cette méthode d'élimination incontrôlée des déchets.Le professeur Desta Mebratu de l'université de Stellenbosch, qui dirige la « feuille de route africaine pour une action transformatrice en matière de déchets » de l'Engineering X, a déclaré : « Le brûlage à l'air libre n'est pas un choix pour la population : « Le brûlage à l'air libre n'est pas un choix pour de nombreuses communautés, c'est une mesure nécessaire qu'elles doivent prendre en raison du manque d'infrastructures fournies par leur gouvernement. Nous ne connaissons que trop bien les effets négatifs du brûlage à l'air libre sur les populations et la planète, et ce rapport ne fait que renforcer ce constat.« En remédiant aux lacunes systémiques et en encourageant la conversion des déchets en ressources, nous pouvons améliorer considérablement la santé des populations les plus touchées par la pollution atmosphérique, tout en favorisant la création d'emplois décents et de moyens de subsistance. Ces faits ont été corroborés par le rapport 2024 World Risk Poll sur les déchets, qui montre que la gestion des déchets est une question complexe, nécessitant une approche systémique et une collaboration entre les secteurs.« Dans notre lutte contre l'incinération des déchets à l'air libre, nous impliquons les réseaux de maires et les communautés locales, car nous savons que c'est le moyen le plus efficace de mettre en œuvre des changements durables en matière d'élimination des déchets. La coopération doit se faire au niveau régional et interne entre les personnalités clés des gouvernements locaux et nationaux.« Les conclusions de ce rapport devraient être utilisées pour informer les gouvernements et les parties prenantes lors de la conception d'infrastructures d'élimination des déchets qui garantissent la sécurité des communautés. Des méthodes d'élimination contrôlées devraient être disponibles pour tous dans le monde entier, quel que soit l'endroit où l'on vit.Le rapport complet du World Risk Poll 2024, intitulé « A World of Waste : risks and opportunities in household waste management » (Un monde de déchets : risques et opportunités dans la gestion des déchets ménagers), qui contient d'autres informations sur les pratiques de gestion et d'élimination des déchets dans le monde, peut être consulté ici





Dans la même rubrique : < > Tchad : Un modèle pour la protection des déplacés internes en Afrique Tchad : urgences sanitaires dans un site d'accueil temporaire en surpeuplement à Adré Tchad - MSF alerte : Les réfugiés soudanais au Tchad meurent de faim Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)