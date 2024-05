Tchad : Le bureau de soutien Le Champion fait un don de médicaments au profit des blessés suite aux tirs de joie

Le don a été remis symboliquement au Ministre de la Santé Publique et de la Prévention par le Coordonnateur du Bureau de Soutien Le Champion, M. Louky Oussmane. M. Oussmane a expliqué que ce geste vise à appuyer les efforts du gouvernement et à soulager les souffrances des blessés.



Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention, M. Dabsou Guidaoussou, a remercié le Bureau de Soutien Le Champion pour sa générosité. Il a également souligné que la santé des Tchadiens est une priorité absolue du programme politique du Président élu, M. Mahamat Idriss Deby Itno.



M. Guidaoussou a rassuré le donateur que les médicaments et les consommables médicaux seront utilisés de manière rationnelle au profit des personnes qui en ont le plus besoin. Il a également invité les autres bonnes volontés à suivre l'exemple du Bureau de Soutien Le Champion en faisant des dons pour soutenir les efforts du gouvernement dans le domaine de la santé.



Ce don est une contribution importante à la prise en charge des blessés des tirs de joie. Il permettra d'améliorer leurs conditions de soins et de soulager leurs souffrances. Il s'agit également d'un geste de solidarité envers les victimes et leurs familles.



L'initiative du Bureau de Soutien Le Champion est à saluer. Elle montre l'engagement de la société civile à contribuer à l'amélioration de la santé des Tchadiens. Il est important que d'autres organisations et individus suivent cet exemple afin de soutenir les efforts du gouvernement dans ce domaine crucial.