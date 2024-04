Tchad : Le bureau de soutien au MPS victoire conteste la mutation de leur coordonnateur national hors de Ndjamena

Cependant, ils reconnaissent que le changement est inévitable et fait partie intégrante de la vie professionnelle. Malgré cela, ils souhaitent rester solidaires en tant qu'équipe et continuer à travailler ensemble pour surmonter les défis qui se présentent. Pourtant, il semble évident que l'intention derrière cette mutation vise à fractionner voire dissoudre entièrement le Bureau de Soutien au MPS Victoire.



Face à cette situation, le Bureau de Soutien sollicite l'implication personnelle du candidat de la Coalition pour un Tchad Uni, Son Excellence Mahamat Idriss Deby. Ils espèrent que sa présence et son soutien pourront aider à résoudre ce différend et permettre au Bureau de Soutien d'exercer pleinement ses activités en faveur du MPS.



Bien que confrontés à une situation difficile avec la mutation de leur coordinateur national hors de Ndjamena, les membres du Bureau de Soutien restent déterminés à continuer leur travail en tant qu'équipe soudée. Ils comptent sur l'intervention personnelle du candidat Mahamat Idriss Deby pour les soutenir dans leur lutte pour maintenir leur structure intacte et poursuivre leurs efforts en faveur du MPS Victoire.