Tchad: Le bureau national syndical des enseignants au Tchad demande la reprise des cours à partir du lundi 11 décembre

Le bureau national syndical des enseignants soutient l'importance du dialogue, de la concession, de la concertation et surtout de la solidarité dans la lutte syndicale. Le secrétaire général adjoint de la section départementale met l'accent sur l'importance de ne pas se limiter à la colère populaire et aux insultes, mais plutôt de favoriser une atmosphère apaisante pour apaiser les tensions.



En ce qui concerne la tenue du congrès, le bureau national garantit la concertation et la rencontre du comité de crise pour les pourparlers, afin que la lutte syndicale soit respectée conformément à ses statuts et règlements intérieurs de son organisation.



Le bureau national a été rassuré en formulant un plaidoyer auprès du Gouvernement pour les demandes du secteur de l'éducation, en soulignant que les 16 mesures sont devenues une demande controversée et irréalisable en accélérant la relecture du décret 477 portant statuts spécifiques des enseignants.



Le bureau national syndical a demandé humblement aux enseignants et aux élèves de retourner à l'école le lundi 11 décembre. Le bureau national an ensuite pris la décision d'accorder au Gouvernement une période limitée pour répondre rapidement aux demandes des enseignants.